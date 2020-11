Vincent Labrune : “Nos compétitions sont d’abord à réinventer”

Crise sanitaire, crise économique, affaire Mediapro (diffuseur qui ne paie déjà plus ses échéances et veut renégocier les droits télé), Vincent Labrune débute sa présidence de la Ligue de football professionnel (LFP) dans la tempête. L’ancien président délégué de l’OM voit plus loin, à ses yeux le football français doit se transformer pour reproposer des compétitions domestiques attractives.

“Oui, le football est en danger. Non, il n’est pas invulnérable. Je me félicite au passage de la décision des pouvoirs publics de maintenir l’activité des sports professionnels de haut niveau. Elle est lourde de sens. Au-delà de son poids économique, le football est un facteur d’union nationale. Et un produit de divertissement unique qui offre des émotions à des millions de Français, plus encore aujourd’hui… Ma priorité, c’est de sortir de cette crise le plus tôt possible. Et de préparer cette industrie à devenir plus résiliente, plus stable et plus compétitive“, commente Vincent Labrune dans le JDD. “Nous ne pourrons pas faire l’économie d’une réflexion poussée sur la création d’une filiale commerciale qui gère directement les droits de nos championnats. […] Les défis sont nombreux. Nos compétitions sont d’abord à réinventer. Il faut retrouver de l’incertitude sportive, accroître la compétitivité de nos clubs et créer un terreau fertile qui permette d’attirer de nouveaux investisseurs et partenaires afin de générer de nouvelles ressources. Nous devons redessiner le format de nos compétitions. C’est obligatoire, sinon nous mourrons d’ennui en matière de spectacle et d’épuisement en matière d’investissements. De manière générale, en Europe, il y a trop de compétitions, trop de clubs, trop de joueurs. Ça tire le niveau moyen vers le bas. Il faut enfin unifier le football français.“