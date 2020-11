Wissam Ben Yedder forfait pour le match Monaco / PSG

Testé positif hier soir lors du rassemblement de l’Equipe de France, Wissam Ben Yedder est obligé de déclarer forfait pour les deux derniers matches de l’Equipe de France, ceux contre le Portugal demain soir et la Suède mercredi prochain, dans le cadre de la Ligue des Nations. Mais l’international français va également manquer le choc de la 11e journée de Ligue 1 entre Monaco et le PSG le vendredi 20 novembre (21 heures, Téléfoot). En effet, le protocole sanitaire de la LFP ne lui permettra pas d’être en mesure d’être aligné par son entraîneur Niko Kovac, comme le rapporte Goal. C’est un deuxième forfait de taille pour l’ASM, puisque Benjamin Lecomte – son gardien – s’est blessé à la main un peu avant la trêve internationale et ne devrait pas retrouver les terrains en cette fin d’année 2020. Blessé depuis la fin du mois d’août, Aleksandr Golovin devrait lui aussi manquer le match contre le PSG.