2025, Dembélé, Ramos… Les chiffres après Fontenay / PSG

Pour son dernier match de l’année 2025, le PSG s’est logiquement imposé contre le Vendée Fontenay Foot. Au lendemain de ce succès, petit retour en chiffres sur cette rencontre.

Hier soir, le PSG jouait son 32e de finale de Coupe de France contre un club de National 3, le Vendée Fontenay Foot. Sans surprise, les joueurs de Luis Enrique se sont largement imposés (0-4). Avec ce succès, le PSG a atteint la barre des 50 victoires en 2025. C’est le plus haut total pour une équipe de Ligue 1 dans l’histoire, comme le rapporte le club de la capitale sur son site internet. Hier, les Parisiens ont fait trembler les filets à quatre reprises. C’est la 22e fois toutes compétitions confondues que le PSG marque au moins quatre fois dans un match en 2025. Les champions d’Europe égalent leur plus haut total lors d’une année civile (22 également en 2017).

Désiré Doué aime la Coupe de France

Qualifié pour les seizièmes de finale de la Coupe de France, le PSG reste la seule équipe actuelle de Ligue 1 à n’avoir jamais été éliminée lors des 32es de finale de Coupe de France au 21e siècle. Buteur et passeur décisif hier soir, Ousmane Dembélé est désormais impliqué sur 75 buts depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en août 2023 (45 buts, 30 passes décisives). Double buteur contre le club de National 3, Gonçalo Ramos a inscrit neuf buts toutes compétitions confondues cette saison avec les Rouge & Bleu. C’est le meilleur buteur du club de la capitale lors de cette première partie d’exercice 2025-2026. Enfin, Désiré Doué, premier buteur du match, a inscrit son cinquième but en Coupe de France depuis son arrivée au PSG. Il est impliqué sur au moins un but lors de chacun de ses six derniers matches dans la compétition.









