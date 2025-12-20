32es de finale, Marquinhos, club amateur… Les chiffres avant Fontenay / PSG

Ce samedi soir (21 heures, beIN Sports 1), le PSG affronte Vendée Fontenay Foot en 32es de finale de Coupe de France. Quelques heures avant ce match, petit tour en chiffres autour de cette affiche.

Pour son dernier match de l’année 2025, le PSG a le droit à un 32es de finale de Coupe de France contre le Vendée Fontenay Foot. Une rencontre qui se jouera au stade de la Beaujoire de Nantes. Comme le rapporte Michel Kollar, historien du PSG, sur le site du club de la capitale, ce sera la troisième fois que les Rouge & Bleu affrontent une équipe amateur en Coupe de France à la Beaujoire après les succès face au Poiré-sur-Vie (3-0, le 02/02/2008 en 8e de finale) et Carquefou (1-0, le 16/04/2008, en demi-finale). Le PSG qui aime marquer dans la doyenne des compétitions en France. En effet, lors des 70 matches qu’il a disputés en Coupe de France depuis la saison 2011-2012, le PSG est resté muet à une seule occasion : face à Nice (0-0, 5 t.a.b. à 6) en 8e de finale de la compétition, le 31 janvier 2022.

Les 32es de finale, un stade de la compétition qui réussi au PSG

Pas dans le groupe pour le match de ce soir, Marquinhos est le recordman du nombre de victoires en Coupe de France. Le capitaine du PSG a en effet soulevé le trophée à huit reprises (2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2024 et 2025). Contre les équipes de division inférieure, le PSG n’a plus été battu depuis 34 matches. Les 32es de finale, un stade de la compétition qu’apprécie le club de la capitale. Il s’est en effet qualifié 48 fois pour les 16es de finale pour seulement cinq éliminations. Le PSG n’a plus été vaincu à ce stade de la compétition depuis le 17 février 1990 face à Valenciennes (0-1), soit plus de 35 ans. Du jamais vu en France. En cas de succès ce soir, le PSG atteindrait la barre symbolique des 50 victoires en 2025. Vendée Fontenay Foot va devenir le 106e adversaire du PSG en Coupe de France. Le club de National 3 va devenir le 229e adversaire officiel du champion d’Europe. Pour finir, le PSG va jouer le 263e match de Coupe de France de son histoire. Il affiche un bilan exceptionnel de 189 victoires, 31 nuls et 42 défaites, soit une moyenne de 72% de victoires.







