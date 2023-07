37, 11 & 4 : les numéros de Skriniar, Asensio et Ugarte

Le Paris Saint-Germain a officialisé hier les signatures de deux recrues, Milan Skriniar et Marco Asensio. Deux officialisations faites dans la foulée de la présentation de Luis Enrique, en attendant les prochaines annonces du club pour les quatre autres signatures déjà actée. Paris ne perd pas de temps, et met déjà en vente les maillots aux noms des deux recrues de jeudi, Skriniar et Asensio, ainsi que celle du jour, Ugarte.

Si le Paris Saint-Germain n’a pas encore officialisé toutes ses recrues déjà actées ; à l’image de Kang-In Lee, Cher Ndour ou encore Lucas Hernandez ; le club de la capitale ne patiente pas pour mettre en vente les maillots floqués aux noms des joueurs officialisés. En effet, Milan Skriniar, Marco Asensio, ainsi que Manuel Ugarte sont officiellement des Rouge & Bleu depuis hier, et leurs numéros respectif sont connus. C’est sur la boutique en ligne du PSG que l’on peut remarquer que Milan Skriniar portera le numéro 37, que Marco Asensio arborera le mythique numéro… 11 et que Manuel Ugarte sera le prochain numéro 4. Le Slovaque rejoint un club restreint de joueur au numéro 37, peu habituel, notamment pour un joueur de l’envergure du défenseur central. Dans l’histoire des Rouge & Bleu, seuls des jeunes formés au club ont porté ce numéro : Kévin Rimane (2018/2019), Timothy Weah (2017/2018) et Kalifa Traoré (2013/2014). Concernant l’Espagnol, lui rejoint le clan des numéros 11, un groupe de légendes du Paris Saint-Germain : Ángel Di María, Ezequiel Lavezzi, Mevlüt Erdinc, Patrice Loko ou encore David Ginola. Enfin, Manuel Ugarte hérite du numéro 4, un chiffre emblématique puisque des grands noms l’ont porté avant lui : Sergio Ramos, Grzegorz Krychowiak, Yohan Cabaye, Claude Makélélé, Mikel Arteta, Bruno N’Gotty ou encore le casque d’or, Antoine Kombouaré.

◽️Marco Asensio portera le n°11

◽️Milan Skriniar portera le n°37

👕🔴🔵



[Boutique en ligne du PSG] pic.twitter.com/UVsYYWS0rJ — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 7, 2023 Twitter : @CanalSupporters

L’effectif actuel du PSG :

Achraf Hakimi – 2

Presnel Kimpembe – 3

Manuel Ugarte – 4

Marquinhos – 5

Marco Verratti – 6

Kylian Mbappé – 7

Fabian Ruiz – 8

Neymar JR – 10

Marco Asensio – 11

Juan Bernat – 14

Danilo Pereira – 15

Vitinha – 17

Renato Sanches – 18

Nuno Mendes – 25

Nordi Mukiele – 26

Carlos Soler – 28

Timothée Pembélé – 29

Warren Zaïre-Emery – 33

Milan Skriniar – 37

Hugo Ekitike – 44