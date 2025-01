500, Parc, Marquinhos… Les chiffres clés avant PSG / City

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG reçoit Manchester City en Ligue des champions. À quelques heures de cette rencontre, quelques chiffres autour de ce choc.

Le PSG joue son avenir européen ce mercredi soir avec la réception – au Parc des Princes – de Manchester City, puis le déplacement à Stuttgart la semaine prochaine. Le PSG / City de ce soir sera le huitième de l’histoire. Les deux clubs se sont affrontés pour la première fois lors de la phase de poules de la Coupe UEFA le 3 décembre 2008 (0-0). Ils se sont ensuite affrontés six fois en Ligue des champions. Le bilan est d’une victoire, deux nuls et quatre revers. Avec un septième match en C1 contre le PSG, Manchester City entre dans le top 5 des adversaires les plus affrontés en Champions League par les Rouge & Bleu derrière le FC Barcelone et le Bayern Munich (14 matches), Chelsea et le Real Madrid (8 matches).

Un but pour atteindre la barre des 500 réalisations en Coupe d’Europe

Comme le rapporte le PSG sur son site internet, le club de la capitale a affronté à quatorze reprises des clubs anglais au Parc des Princes. Le bilan est équilibré avec cinq victoires, cinq nuls et quatre défaites. Ce sera aussi le 31e match du PSG contre un club anglais : Arsenal (5 matches), Chelsea (8 matches), Liverpool (4 matches), Manchester City (7 matches), Manchester United (4 matches) et Newcastle (2 matches), pour un bilan de 8 victoires, 9 nuls et 13 défaites. Annoncé titulaire ce soir, Marquinhos se rapproche des 100 matches joués en Ligue des champions. Il est actuellement à 97. S’il marque ce soir, le PSG passera le cap des 500 buts en Coupe d’Europe. Il en a actuellement marqué 499.