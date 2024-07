95% de réussite au BAC, le PSG félicite ses bacheliers

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Outre le football, ses titis suivent des études. Cette année, 95% de ses joueurs en terminale ont obtenu leur BAC.

Comme les élèves lambdas, les joueurs et joueuses du centre de formation du PSG en terminale ont passé leurs épreuves du baccalauréat à la fin du mois de juin. Les résultats de ce dernier sont tombés lundi. Au sein des titis, dix-neuf étaient concernés par le BAC 2024 dans la section masculine et féminine. Et 95% d’entre eux l’ont obtenu, comme l’a fait savoir le club de la capitale sur son site internet. Deux titis, qui ont joué avec l’équipe première la saison dernière, ont obtenu le diplôme, Yoram Zague, Senny Mayulu.

Warren Zaïre-Emery le passera en septembre

Warren Zaïre-Emery est aussi concerné par ce baccalauréat 2024, mais le numéro 33 du PSG a obtenu une dérogation pour pouvoir participer à l’Euro 2024 avec l’équipe de France. Il passera ses épreuves en septembre. Parti à Lille, Ethan Mbappé a, lui aussi, obtenu le fameux sésame. Dans son communiqué, le PSG s’est félicité pour cette réussite. « Félicitations à tous les bacheliers de la cité éducative du PSG pour leur réussite exceptionnelle cette année ! Le Paris Saint-Germain est très fier de ses jeunes joueuses et joueurs, qui ont permis au Club d’enregistrer un taux d’admission historique de 95% ! Un immense merci à toutes les équipes pédagogiques, éducatives et sportives qui ont accompagné et soutenu nos jeunes tout au long de l’année. Bravo à tous ! »