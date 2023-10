Lionel Messi, grand gagnant de la cérémonie du Ballon d’Or 2023 laisse derrière lui Erling Haaland et Kylian Mbappé, deux champions qui se démarquent par les statistiques et les trophées collectifs.

La grande soirée du Ballon d’Or s’est déroulée hier, au Théâtre du Châtelet à Paris. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le dénouement divise les passionnés. Si Lionel Messi a soulevé ce trophée pour la huitième fois dans sa carrière, les trois places du podium étaient disputées. Entre la victoire de l’Argentin à la Coupe du Monde, la saison historique d’Erling Haaland avec Manchester City et les performances individuelles époustouflantes de Kylian Mbappé lors de l’intégralité de la saison, les trois prétendants pouvaient y croire. Les juges ont finalement décidé de récompenser la troisième étoile de l’Albiceleste. Le numéro 7 du PSG prend place sur la troisième place du podium, derrière son concurrent direct norvégien. Mais alors, pour quelles raisons le Français termine troisième ?

Pourtant, Kylian Mbappé partait avec un énorme avantage. Ouvrant l’année sur une Coupe du Monde 2022 exceptionnelle avec l’Équipe de France, l’attaquant de 24 ans a mis toutes les chances de son côté pour espérer au Ballon d’Or. Malheureux dauphin, le Parisien s’est tout de même vu récompensé du titre de meilleur buteur de la compétition. Il devient aussi le meilleur buteur de l’histoire en finale de Mondial. Pendant que le Français brille sur les télévisons du monde entier, Erling Haaland hérite d’une nation incapable de se qualifier, l’obligeant à se préparer du retour au championnat et à la Ligue des Champions. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Norvégien s’est plus que bien préparé.

Deux champions nationaux

Dès la reprise, le buteur de Manchester City a explosé les records en Angleterre. Avec ses 36 buts en championnat, qui offrent la victoire finale face à la belle saison d’Arsenal, le joueur de 23 ans est devenu le meilleur buteur de l’histoire sur une saison en Premier League. En France, Kylian Mbappé a aussi marqué l’histoire de la Ligue 1. Après avoir dépassé Edinson Cavani pour devenir le meilleur buteur de l’histoire du PSG, le Français a reçu, pour ses 29 réalisations, le titre du meilleur buteur du championnat pour la 5e fois consécutive. Les deux champions se talonnent donc sur le plan national, malgré le léger avantage pour Erling Haaland et ses 7 buts de différence.

Une classe d’écart en Ligue des Champions

Nous voilà au point majeur de ce qu’il fait la différence : la Ligue des Champions. Elle n’est pas appelée ‘la plus belle des compétition’ pour rien, la coupe européenne garde une place mère dans l’interprétation des performances des joueurs en Europe. Le Paris Saint-Germain a encore déçu la saison passée. Éliminé dès les 1/8e de finale par le Bayern Munich, le club de la capitale s’est totalement désarmé, laissant Kylian Mbappé voir couler tous ses espoirs. L’attaquant parisien restera alors avec 7 buts en 8 matchs joués, regardant Erling Haaland inscrire son nom sur le coupe aux grandes oreilles. Le Norvégien, au-dessus de tous, est s’impose comme meilleur buteur en Ligue des Champions cette saison. Le numéro 9 supasse donc le Français sur des points importants, dans un mélange entre des statistiques éblouissantes et des trophées collectifs majeurs.