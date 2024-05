Mbappé et Dembele incertains pour le match contre Nice

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace sur la pelouse de l’OGC Nice pour rattraper la 32e journée de Ligue 1. Comme avant chaque match, le club de la capitale a dévoilé son point médical.

La fin de la saison approche pour le Paris Saint-Germain, qui est déjà champion de France et attend la finale de la Coupe de France qui se disputera le 25 mai prochain contre l’OL. Les Parisiens doivent rattraper leur match en retard de la 32e journée contre l’OGC Nice, qui avait été déplacé pour bien préparer la demi finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund (0-1 ; 0-1). Pour cette rencontre face aux Aiglons, Luis Enrique pourrait se passer de nombreux cadres.

Mbappé et Dembele en soins

Comme avant chaque match, le PSG a dévoilé son point médical avec des absents de marque. Si Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Sergio Rico étaient déjà présents parmi les absents, ces derniers ont été rejoints par Kylian Mbappé, Ousmane Dembele et Keylor Navas. En effet le numéro 7 parisien est victime d’une gêne à l’ischio-jambier gauche, et va donc rester en soins aujourd’hui indique le club de la capitale. De même pour Dembele, qui lui a été victime d’un coup à la cuisse gauche contre Toulouse. Enfin, le Costaricien est malade aujourd’hui et n’était donc pas présent à l’entrainement du jour.

Le point médical

_ ⁠Presnel Kimpembe poursuit son travail de récupération.

_ Sergio Rico continue son programme de réathlétisation.

_ Lucas Hernandez a débuté son protocole de réhabilitation.

_ Victime d’un coup à la cuisse gauche lors du match contre Toulouse, Ousmane Dembélé restera en salle aujourd’hui.

_ Malade, Keylor Navas est au repos ce jour.

_ Victime d’une gêne à l’ischio-jambier gauche, Kylian Mbappé restera en soins ce jour.