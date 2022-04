« À 2-1, il y a un truc à faire », regrette Enzo Le Fée

Lorient a été complètement dominé par le PSG et repart du Parc des Princes avec une très lourde défaite (5-1). Les Lorientais ont réussi à faire douter le PSG après le but du 2-1. Mais ils n’ont pas réussi à marquer un deuxième but. C’est le regret d’Enzo Le Fée.

« Je pense qu’on a voulu aller les chercher un peu trop haut. C’est ce qu’il nous a fait défaut parce qu’au final, on n’a pas récupéré le ballon. On a beaucoup couru et au final quand on laisse des espaces contre des équipes comme ça, on se met en danger, regrette le Lorientais pour Prime Video. À 2-1, il y a un truc à faire. Si on prend notre mal en patience, qu’on continue à rester compact et bien défendre, ça aurait pu jouer en notre faveur. On n’a pas eu cette lucidité et c’est pour ça que l’on se fait punir.«