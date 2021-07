Prêtée en janvier dernier à l’Atlético de Madrid, Aminata Diallo a fait son retour chez les féminines du PSG il y a quelques jours. La joueuse du milieu de terrain en a profité pour prolonger son contrat d’un an, soit jusqu’en juin 2022. Pour la PSG TV, elle a évoqué cette prolongation dans le club de son cœur.

Sa prolongation de contrat

Diallo : “Je suis très contente, très fière de prolonger au Paris Saint-Germain. C’est un très grand club et, sur le plan personnel, mon club de cœur. Prolonger ici est donc un très grand plaisir. Je suis très heureuse. J’ai découvert le football à trois ans à travers le Paris Saint-Germain de Nicolas Anelka puis Ronaldinho. Cela a été la première équipe que j’ai supportée car deux de mes cousins étaient fans.“

Ses deux saisons loin du PSG

Diallo : “Je suis partie à l’étranger, en commençant par une expérience aux États-Unis, aux Utah Royals FC. Malheureusement, avec la crise sanitaire, cela ne s’est pas déroulé comme prévu. J’ai ensuite rejoint l’Atlético de Madrid, où j’ai pu gagner un titre dès mon deuxième match. C’était top mais j’ai connu dans la foulée la première grosse blessure de ma carrière. Cela a été un moment difficile, mais je pense avoir énormément muri pendant cette année-là en voyant ce qu’il se passe à l’étranger. J’ai vu autre chose et j’ai pu comparer. Cela m’a fait grandir. Je reviens un peu différente, mais toujours avec ce même amour pour le Paris Saint-Germain !“

Le titre de champion de France

Diallo : “Je suis très proche de pas mal de joueuses de l’effectif et j’ai suivi leurs performances. Cela ne m’a pas étonnée. Je pense que ce titre est amplement mérité. Toutes les joueuses ont accumulé de l’expérience. Ça m’a fait plaisir pour le groupe, le staff technique, le staff médical, les intendants, le personnel administratif… J’étais vraiment contente pour tout le monde !“

Un mot pour les supporters

Diallo : “Je veux juste leur dire que ce sont les meilleurs d’Europe ! Je le pense sincèrement, ils sont vraiment au top. Je suis allée ailleurs et j’ai vu qu’ils étaient géniaux. On a hâte de les retrouver dans les stades et de leur procurer beaucoup de joie.“