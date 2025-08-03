À dix jours d’affronter le PSG, Tottenham s’inquiète pour James Maddison 

Dans dix jours, le PSG va affronter Tottenham en finale de la Supercoupe d’Europe. Une rencontre que pourrait ne pas disputer James Maddison, touché au genou.

Alors que le PSG va commencer sa préparation le 6 août, Tottenham, son adversaire lors de la Supercoupe d’Europe, se prépare depuis le début du mois de juillet. Ce dimanche, il disputait un match de préparation en Corée du Sud contre Newcastle. Outre le fait que c’était le dernier match avec les Spurs pour Heung-min Son, qui a annoncé son départ après dix ans au club, les Londoniens pourraient avoir perdu James Maddison pour plusieurs semaines.

« La blessure de James Maddison semble grave »

En effet, remplaçant au coup d’envoi contre les Magpies, le milieu offensif est entré en jeu à un quart de la fin du match. Mais il ne restera que dix minutes sur le terrain. En effet, retombé au sol après un duel, il s’est tenu le genou avant de sortir sur civière. À l’issue du match nul de Tottenham contre Newcastle (1-1), Thomas Frank, l’entraîneur des Spurs, s’est montré pessimiste au moment d’évoquer la blessure de son joueur. « La blessure de James Maddison semble grave. C’était un moment brutal. » Il semblerait que le joueur se dirige vers un forfait contre le PSG. Il faudra attendre les examens pour connaître la gravité de la blessure de James Maddison.