À quel degré Luis Campos est impliqué dans ce mercato

Luis Campos est annoncé sur le départ du PSG. Une décision qui pourrait faire suite au bilan bancal du Portugais en tant que Conseiller du football. Si on lui reproche la non-prolongation de Kylian Mbappé au-delà de 2025, il y a d’autres dossiers où il ne fait pas l’unanimité. Malgré cette situation, Luis Campos continue de travailler sur son mercato.

Luis Campos isolé en interne

Tout s’est déclenché avec la lettre de Kylian Mbappé envoyée au PSG. L’annonce de sa non-prolongation d’une année supplémentaire à mis le feu aux poudres. Luis Campos se retrouve dans une situation délicate, alors qu’il est très proche du joueur. Sa venue l’été dernier a été influencée par le joueur français. Le journal L’Équipe rapporte que Luis Campos est désormais en retrait dans ce dossier, alors qu’au départ il avait conseillé à Nasser Al-Khelaïfi d’éviter de la jouer offensif. Pour lui, la situation n’était pas encore désespérée. La position radicale adoptée par le club de la capitale a été imposée par Doha. Luis Campos n’est plus impliqué dans ce dossier, alors que le PSG veut vendre le joueur et cherche des portes de sortie. Le journal ajoute que le Portugais poursuit tout de même son activité. Il a finalisé les transferts d’Ugarte, Asensio, Lee Kang-In et Ndour. Il échange plusieurs fois par jour avec le président du PSG, explique L’Équipe. Mais le Conseiller au football du club ne s’occupe pas de tous les dossiers. Pour preuve, il continue de négocier pour Gonçalo Ramos et Bradley Barcola. Mais Nasser Al-Khelaïfi a obtenu les accords pour Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé mais aussi pour la prolongation et le prêt de Xavi Simons. Le président du PSG continue de travailler sur les pistes Harry Kane et Randal Kolo Muani.

L’Équipe continue son article en expliquant que l’arrivée de Luis Enrique n’a pas aidé Luis Campos. Alors qu’il avait favorisé l’arrivée de Christophe Galtier, il n’a pas la même posture avec Luis Enrique. 4-3-3, jeu de possession et profils énergiques sur les ailes. Voilà ce qu’avait posé sur la table le coach espagnol avant d’arriver. Mais ces idées pourraient être bouleversées par le départ de Kylian Mbappé. Luis Campos n’a pas l’intention de partir si le joueur de 24 ans part du club mais pourrait le faire si la situation devient « intenable » raconte L’Équipe. Luis Campos, est un peu isolé en interne à cause de la confiance qu’il accorde à Mbappé.

