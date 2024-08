La LFP a officialisé ses nouveaux diffuseurs pour les prochaines années avec le duo DAZN-beIN SPORTS. Et voici à quoi ressemblera le programme d’un week-end de Ligue 1.

Après quelques semaines d’attente, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a enfin communiqué sur ses nouveaux diffuseurs pour la période 2024-2029. Et après l’échec de l’appel d’offres en octobre dernier, le football français a finalement réussi à trouver preneur avec le duo DAZN – beIN SPORTS. La plateforme britannique diffusera en direct huit matches sur neuf tandis le média qatari proposera une rencontre par journée. Pendant plusieurs jours, les négociations bloquaient au niveau de la distribution des affiches entre les deux diffuseurs. Mais, toutes les parties sont parvenues à trouver un accord, comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour.

beIN SPORTS et DAZN vont se partager les meilleures affiches

Et beIN SPORTS retransmettra son match de la façon suivante : la plus belle affiche lors des journées paires et le deuxième choix lors des journées impaires. « Néanmoins, pour éviter d’avoir à laisser trop souvent le PSG à beIN, DAZN aurait obtenu dans les négociations que la chaîne franco-qatarienne ne programme pas plus de huit à dix fois la même équipe par an en fonction des saisons », rapporte le quotidien sportif. La case horaire de l’unique match de beIN SPORTS a été fixée au samedi à 17 heures, « avec certaines exceptions par saison (liées aux programmations des clubs européens). Dans ces cas-là, la chaîne bénéficiera de cases de repli, le vendredi à 20h45 et le dimanche à 15h. »

De son côté, DAZN diffusera les huit autres rencontres d’une journée de championnat : le vendredi à 20h45, le samedi à 19h et 21h puis le dimanche à 15h, 17h (trois matches) et 20h45. « En revanche, beIN SPORTS a réussi à négocier quelques extras. La chaîne bénéficiera d’extraits de matches diffusés par DAZN pour illustrer le magazine d’avant et d’après-match de son affiche. Elle pourra aussi utiliser ces highlights lors des trêves internationales et pour un résumé de la saison », conclut L’E.

La programmation type d’une journée de L1