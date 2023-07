Malgré les nombreuses officialisations de la semaine passée, le visage du Paris Saint-Germain la saison prochaine est encore assez flou. Kyllian Mbappé, Bernardo Silva, Randal Kolo Muani, Sergio Rico, Neymar JR, Parc des Princes et Qatar, à l’occasion d’un live question/réponse dans Le Parisien, notre confrère Dominique Sévérac revient sur les nombreuses rumeurs qui entourent le club de la capitale.

Rendez-vous récurrent pendant le mercato, le live question/réponse du Parisien revient sur les rumeurs autour du Paris Saint-Germain, mais aussi sur les attentes par rapport au recrutement du club de la capitale. Entre l’avenir de Kylian Mbappé, les rôles des différentes recrues, les rumeurs autour de futures recrues et indésirables au PSG, le journaliste Dominique Sévérac est revenu sur bon nombre de questions qui entourent les Rouge & Bleu.

L’avenir du numéro 7 parisien est un feuilleton retentissant, et le journaliste du quotidien francilien revient dessus, en toute logique. Ce dernier nous informe notamment qu’une prolongation de contrat avec le PSG est possible, mais seulement à très court terme. L’objectif du capitaine des Bleus est de faire sa saison dans la capitale. Un départ au Real Madrid cet été n’est pas encore d’actualité, aucune offre n’aurait été émise par les Merengues, mais tout pourrait arriver, sachant que Florentino Pérez serait prêt « à toutes les folies » pour le Bondynois. Une chose est sure pour Dominique Sévérac, Kylian Mbappé ne sera pas privé de jeu par le club de la capitale, comme ce qui avait été dit ces derniers jours. Le risque est trop grand, compte tenu de la stature nationale du joueur, le club aurait beaucoup à perdre en mettant le champion du monde 2018 sur le banc en attendant une prolongation.

Concernant les arrivées potentielles, Le Parisien indique qu’Harry Kane donne sa priorité au Bayern Munich. De fait, le Paris Saint-Germain est dans l’attente dans ce dossier, et se focaliserait sur Randal Kolo Muani en priorité pour le poste de numéro 9. Pour Bernardo Silva, le Portugais reste la piste prioritaire du club parisien, et sa venue ne dépendrait pas de l’avenir de Kylian Mbappé. Aucune autre recrue de poids ne serait attendue au milieu de terrain. Enfin, les Rouge & Bleu cherchent un gardien de but pour occuper le rôle de doublure à Gianluigi Donnarumma. Après l’accident de Sergio Rico, le club de la capitale veut trouver un autre portier numéro 2, Dominique Sévérac informe que « le PSG ne comptera pas sur lui (Sergio Rico ; NDLR) cette saison« .

Les joueurs de retours de prêts devraient, quant à eux, tous être sur le départ. Aucun d’entre eux ne devraient être retenu, mais le PSG se confrontera au jeu des enchères revues à la baisse. Les clubs européens savent que Paris veut se séparer d’une dizaine de joueurs et donc savent qu’ils peuvent faire baisser les prix. Aussi l’avenir de Neymar resterait incertain puisque Dominique Sévérac révèle que « le PSG entend toujours lui (Neymar JR ; NDLR) trouver une porte de sortie pour cette saison« .

Enfin, un peu d’extra sportif, Le Parisien revient sur le potentiel rachat de Manchester United par des fonds d’investissements qataris et indique que si ce rachat venait à se faire, le Qatar serait amené à se désintéresser petit à petit du Paris Saint-Germain, l’Angleterre et les Red Devils étant plus attrayants. Pour conclure, la question du Parc des Princes est revenue et la position du club est claire, le positionnement sur l’achat du Stade de France est une simple pression à la maire de Paris et Anne Hidalgo.