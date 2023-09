Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), le PSG accueille l’Olympique de Marseille en conclusion de la 6e journée de Ligue 1. L’occasion pour les Rouge & Bleu de se relancer en championnat.

J-1 avant le premier Classico de la saison. Dans une semaine européenne où le club parisien a livré une très belle prestation collective face au Borussia Dortmund (2-0), les hommes de Luis Enrique voudront finir en beauté avec la réception du rival marseillais au Parc des Princes. En face, l’Olympique de Marseille est dans une situation de crise avec le poste de président fragilisé de Pablo Longoria et le départ de Marcelino de son poste d’entraîneur. Et à la veille du déplacement à Paris, le coach intérimaire, Jacques Abardonado, s’est exprimé en conférence de presse sur cette rencontre face aux champions de France en titre, dans des propos rapportés par RMC Sport.

« On y va pour aller chercher un résultat »

Et le coach olympien espère que son groupe sera sans complexe face aux Rouge & Bleu : « Il faut de la solidarité, de l’envie, de la niaque. C’est une belle affiche. Il ne faut pas oublier qu’on a un groupe de qualité. On a plusieurs systèmes en tête. On a une petite idée (…) Le calendrier fait qu’on affronte Paris, on va essayer d’être le plus performant. C’est une des meilleures équipes d’Europe. C’est une joie en tant que jeune Marseillais de se présenter face au grand PSG, en espérant prendre du plaisir. On y va pour aller chercher un résultat. Je veux une équipe qui me ressemble, agressive et qui joue au foot. Chaque match a son histoire, Paris est un grand d’Europe. On sait ce qu’on doit faire (…) Paris est au-dessus de l’Ajax (3-3 en Ligue Europa jeudi). On a quelques idées. On va voir ce qu’on peut mettre en place. »

Pour cette rencontre, le coach olympien ne pourra pas compter sur Ismaïla Sarr (phase de récupération) et Pape Gueye (suspendu). De son côté, Geoffrey Kondogbia est resté en soins lors du dernier entraînement des Marseillais.