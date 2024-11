Abriel : « Il faut poursuivre sur la lancée du dernier match »

Les Féminines du PSG veulent poursuivre leur redressement en championnat en se déplaçant à Reims demain. Fabrice Abriel s’attend à un match compliqué contre les Rémoises.

Après leur défaite contre Lyon (1-0), les joueuses du PSG ont perdu leur place de leader de l’Arkema Première Ligue. Les coéquipières de Grace Geyoro se sont relevées la semaine dernière avec une victoire large et convaincante contre Strasbourg (4-0) avec notamment un triplé de Marie-Antoinette Katoto. Demain après-midi (17 heures), les Parisiennes se déplacent sur la pelouse de Reims pour le compte de la huitième journée du championnat. À la veille de cette rencontre, Fabrice Abriel s’est confié auprès de PSG TV.

« On souhaite faire la différence rapidement »

« On peut s’attendre à affronter une formation qui, comme souvent, compte bien défendre dans le but de nous contrer. Nous devons être solides dans le jeu et faire le contre-effort pour empêcher l’adversaire de faire ce qu’il souhaite. Ce match sera également un bel évènement, puisqu’il aura lieu au Stade Auguste Delaune. C’est toujours agréable de pouvoir jouer sur des terrains de qualité et dans des stades de cette envergure. Il faudra mettre les mêmes ingrédients et la même envie qu’à chaque match. On souhaite faire la différence rapidement. Il faut poursuivre sur la lancée du dernier match contre Strasbourg, où l’on menait de deux buts à la pause. Lors de ce type de scénario, on sent que l’on engrange de la confiance et de la sérénité.«