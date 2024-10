Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Foot), les Féminines du PSG voudront poursuivre leur sans-faute en championnat face au FC Nantes.

Après la douloureuse élimination en barrage de l’UEFA Women’s Champions League face à la Juventus Turin (1-3, 1-2), les Féminines du PSG se concentreront désormais sur le championnat jusqu’à la fin de la saison. Avec un sans-faute depuis le début de la Première Ligue Arkema (3 victoires en 3 matches), les Parisiennes voudront poursuivre sur leur lancée ce samedi soir face au FC Nantes, au Stade de la Beaujoire.

« La non-qualification en Champions League nous a blessé »

Avant cette rencontre, le coach des vice-championnes de France, Fabrice Abriel, a été questionné sur la dynamique positive de ses joueuses, dans des propos accordés au site officiel du club. « Gagner nous permet d’emmagasiner de la confiance. Le fait d’être efficaces dans les deux surfaces nous donnent des repères et une base de travail. Nous savons que nous devons faire un sans-faute en championnat, nous sommes conscients des enjeux. La non-qualification en Champions League nous a blessé, c’est dans nos têtes. Mais nous devons avancer, et pour cela, il faut gagner des matches, et les gagner de façon maîtrisée », a déclaré dans un premier temps Fabrice Abriel avant de juger le niveau du championnat après 3 journées. « Il faudra gagner les confrontations directes avec nos rivaux du haut du classement. Personne n’est à l’abris d’un mauvais résultat, ça s’est vu en championnat déjà depuis le début de saison. Le championnat est un marathon, tous les matches comptent. Nous sommes à chaque fois très impatients de jouer, mais nous avons aussi le temps de bien travailler tous les aspects du jeu. »