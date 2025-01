Abriel : « On va vouloir montrer notre meilleur visage »

Samedi soir (21 heures, Canal Plus), les Féminines du PSG affrontent Lyon, au Parc des Princes. Fabrice Abriel espère que son équipe montrera son meilleur visage.

Ce week-end, les Féminines du PSG reçoivent – au Parc des Princes – l’Olympique Lyonnais pour le choc de la treizième journée d’Arkema Première Ligue. Battues lors du match aller dans une rencontre où elles avaient totalement été dominées (1-0), les Parisiennes voudront prendre leur revanche avec l’aide de leurs supporters. Deux jours avant ce match, Fabrice Abriel, le coach des Rouge & Bleu a évoqué cette rencontre auprès de PSG TV.

L’état d’esprit du groupe

« Nous sommes dans un bon état d’esprit, celui de bien se préparer à disputer un match de haut de tableau. C’est un événement, et il faut répondre présent sur le terrain. Il faut être ambitieux niveau résultat. Il faut engranger un maximum de confiance parce qu’on sait que tout se jouera en fin de saison. On va vouloir montrer notre meilleur visage, avec nos supporters à nos côtés, pour mettre en difficulté cette équipe lyonnaise. »

Le match au Parc des Princes

« On est très content de pouvoir attirer autant de gens au stade. Cela signifie que nous sommes une équipe attractive. Il y aura beaucoup d’événements programmés autour de cette affiche. Le club fait tout pour mettre nos fans dans les meilleures conditions et leur faire vivre une grande expérience. Nous voulons nous associer à cet événement, en faisant ce qu’il faut sur le terrain pour gagner. »

A voir aussi : Féminines – Le PSG cible trois joueuses pour se renforcer

De son côté, l’attaquante Romée Leuchter s’attend à une grande rencontre et compte sur le soutien des supporters pour s’offrir les Lyonnaises.

Le match contre Lyon

« Nous sommes très impatientes de le disputer. C’est une très grosse affiche, toujours très attendue. Nous travaillons dur et nous allons tout faire pour décrocher la victoire. C’est toujours un match particulier, c’est un choc que tout le monde veut disputer. »

Les supporters du PSG

« Oui, bien sûr, comme à chaque fois ! Leur soutien nous apporte énormément, plus il y a de monde, plus nous sommes motivées. Tous les matches sont importants, et les matches contre Lyon comptent beaucoup et pour tout le monde. Nous espérons donner à nos supporters la victoire. »