Demain après-midi (14 heures), les Féminines du PSG se déplacent à Lyon pour le choc de la sixième journée d’Arkema Première Ligue. Fabrice Abriel est impatient de jouer cette rencontre.

Si les Féminines du PSG ont eu une déception en début de saison avec l’élimination en barrage de l’UEFA Women’s Champions League, elles ont réalisé un sans-faute en Arkema Première Ligue avec cinq victoires en cinq matches. Les joueuses de Fabrice Abriel ont profité du faux pas de Lyon contre le Paris FC (0-0) pour prendre seules la tête du championnat, avec deux points d’avance sur les Lyonnaises. Demain après-midi, les Féminines du PSG se déplacent dans le Rhône pour y défier les Lyonnaises. À la veille de cette rencontre, le coach parisien s’est confié à PSG TV. Extraits choisis…

Le match contre Lyon

« C’est toujours un match de très haut niveau. Un match entre deux équipes qui visent le très haut du tableau. Ça reste un match de championnat, qui est un marathon. Il y a 22 journées, nous en avons disputées cinq. C’est le 6e duel, c’est à nous de décrocher un sixième succès. Mais rien ne sera décisif, c’est un match important mais il faudra continuer à avancer après cette rencontre. Continuer à gagner pour se retrouver à la meilleure place au classement à la 22e journée. »

Le début de saison parfait en championnat

« Gagner est un bon moyen de booster la confiance et l’état d’esprit. Nous voulons à chaque fois remettre les mêmes ingrédients qui nous font gagner des matches. Avoir de l’humilité, travailler dur, faire honneur à ce maillot. Décrocher un bon résultat, et ensuite faire l’analyse de la performance. C’est l’histoire d’une saison, avec des temps forts, des temps plus difficiles. »

Jouer de telles rencontres

« Ça crée des émotions. Il y a beaucoup d’excitation, avec un grand match à jouer. Le travail de staff est aussi de désamorcer la pression. Il faut arriver à trouver un bon équilibre entre toutes les émotions. Il faut vivre l’instant présent, puis libérer nos envies et notre exigence au coup d’envoi. Ce sera surtout une aventure collective, un match de foot, qu’il faudra jouer de manière calme et lucide. »