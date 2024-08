Abriel : « Un très bon début qui donne de la confiance »

Une semaine après sa reprise de l’entraînement, l’équipe féminine du PSG affrontait le Poissy FC pour son premier match de préparation. Les Parisiennes ont surclassé l’équipe de Regional 1. Fabrice Abriel a apprécié la performance de son équipe.

Les Féminines du PSG ont un peu tout chamboulé cet été. Il y a eu beaucoup de changements au sein de l’effectif, alors que Fabrice Abriel a pris la place de Jocelyn Prêcheur sur le banc. Après une semaine d’entraînement, les joueuses parisiennes jouaient leur premier match amical ce samedi après-midi au Campus contre le Poissy FC, pensionnaire de Regional 1. Et les joueuses parisiennes n’ont fait qu’une bouchée des Pisciacaises (7-0) avec un triplé de la recrue Romée Leuchter, et des buts de Jackie Groenen, Ornella Graziani, Lina Mokhtar et Lourdjina Étienne. À l’issue de cette rencontre, le nouveau coach des Féminines du PSG s’est confié sur son début d’aventure parisienne et cette opposition.

« C’était l’occasion de s’ajuster pour trouver des repères »

« Le premier objectif était de vivre un match à travers l’organisation, la causerie, la collation, l’échauffement… C’était l’occasion de s’ajuster pour trouver des repères, au niveau organisationnel, mais aussi sur le terrain. On a travaillé deux thèmes cette semaine et je voulais les retrouver lors de l’opposition d’aujourd’hui. On a découpé la rencontre en 4 séquences de 20 minutes pour avoir un rythme et de la qualité dans les séquences, avec un temps de pause suffisant à chaque fois, indique le coach parisien pour PSG TV. On sait pourquoi on a recruté Romée Leuchter. Elle est capable de réaliser de très bonnes choses dans le jeu et ses coéquipières s’adaptent aussi à elle. C’est un très bon début et ça donne de la confiance. Je sens une équipe disciplinée et rigoureuse. J’arrive à mesurer un engagement total pour le moment de la part du groupe, chez les jeunes comme chez les joueuses expérimentées. On sent une volonté de faire des choses ensemble et de bien les faire. C’est important de gagner, mais c’est aussi important de savoir comment on gagne. Donc, pour l’instant, on s’attache à ça. »