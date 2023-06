Accélération dans le dossier Lucas Hernandez la semaine prochaine ?

Avec le départ de Sergio Ramos, le PSG est à la recherche d’un défenseur central. Depuis plusieurs jours, le nom de Lucas Hernandez est évoqué. Le club de la capitale devrait accélérer dans ce dossier la semaine prochaine.

Même si le PSG va recruter Milan Skriniar, il ne compte pas s’arrêter là dans le renfort pour sa défense centrale. Avec Presnel Kimpembe forfait jusqu’à l’automne et le départ de Sergio Ramos, le club de la capitale aura besoin d’un central supplémentaire pour venir épauler Marquinhos. Depuis plusieurs jours, le nom de Lucas Hernandez est avancé. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le Bayern Munich, l’international français s’est vu proposer une prolongation de contrat par le club allemand. Mais après quatre ans en Bavière, il aimerait changer d’air. Et une arrivée au PSG ne lui déplairait pas. Du côté allemand, on ne désespère pas de le convaincre d’étendre son bail avec les champions d’Allemagne.

Négociations bien avancées entre le PSG et Hernandez

Selon les dernières rumeurs, il y aurait un accord de principe entre le PSG et Lucas Hernandez. Même s’ils ne veulent pas voir partir leur joueur, les dirigeants bavarois seraient prêts à le laisser filer s’ils reçoivent une offre de 60 millions d’euros minimum. Ce dimanche matin, Fabrizio Romano fait un point sur ce dossier. Selon le spécialiste du mercato, le PSG va insister sur le dossier du champion du monde 2018, la semaine prochaine. Il indique également que l’ancien conseil d’administration du Bayern avec Hasan Salihamidzić et Oliver Kahn voulait garder Lucas Hernandez et qu’il n’y avait aucune possibilité de négocier. Mais avec leur départ, c’est différent désormais. Fabrizio Romano indique que les discussions entre l’ancien de l’Atlético de Madrid et les dirigeants Rouge & Bleu sont biens avancées mais que ce n’est pas encore le cas entre le PSG et le Bayern Munich.

