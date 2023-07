Seulement un an après son arrivée au PSG, Renato Sanches pourrait quitter les Rouge & Bleu dans les prochains jours et prendre la direction de l’AS Roma.

L’été dernier, Renato Sanches avait signé un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2027, avec le PSG. Mais comme trop souvent depuis le début de sa carrière, il a été victime de nombreuses blessures. Lors de la saison écoulée, il n’aura participé qu’à 27 matches toutes compétitions confondues pour deux buts. Avec le recrutement au milieu effectué lors de ce mercato estival, l’international portugais n’est pas sûr de pouvoir avoir un temps de jeu régulier au sein de l’équipe parisienne. Même s’il souhaitait rester à Paris, il pourrait changer d’air dans les prochains jours voire semaines.

Il devrait être prêté à la Roma

Un temps annoncé dans le viseur de plusieurs clubs turcs, l’ancien lillois devrait prendre la direction de l’Italie et plus particulièrement de l’AS Roma. Selon les informations de RMC Sport, les contacts se seraient intensifiés entre le PSG et le club romain. Ces derniers tourneraient autour d’un prêt avec option d’achat obligatoire ou non. De son côté, le PSG aimerait que ce prêt soit payant. « Le dossier pourrait se décanter prochainement« , indique le média sportif. Selon ce dernier, le recrutement du joueur formé au Benfica serait une demande de José Mourinho. RMC Sport rappelle que le Portugais (25 ans) n’a pas joué une minute contre Al Nassr. « Où en est Renato Sanches? S’il ne souffre pas de blessure qui nécessiterait qu’il soit préservé au point de ne plus s’entrainer avec ses coéquipiers, c’était encore le cas ce mercredi.«