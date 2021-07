Le PSG est sur le point de faire signer deux nouveaux joueurs. Selon les informations du Parisien, les négociations avec Sergio Ramos et son frère et agent – René Ramos – se sont accélérées ces dernières heures avec à la clé un accord trouvé. L’ancien madrilène devrait donc bien être un joueur des Rouge & Bleu d’ici peu. En ce qui concerne Achraf Hakimi, sa visite médicale est programmée en début de semaine affirme le quotidien francilien. Après cette dernière, l’international marocain pourra parapher son contrat de 5 ans et être officiellement un joueur parisien.