Après sept ans sous le maillot du PSG, Angel Di Maria va quitter le club de la capitale à l’issue de son contrat. Même s’il aurait aimé poursuivre l’aventure au moins un an, ses dirigeants ne sont pas de cet avis. Samedi soir contre Metz (21 heures, Prime Video), El Fideo va donc jouer son dernier match sous le maillot Rouge & Bleu. En 294 matches, il a marqué 91 buts et délivré 113 passes décisives, devenant le meilleur passeur du club.

Le PSG qui ne sera pas son dernier club européen. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, la Juventus de Turin aurait trouvé un accord de principe avec l’international argentin. Il signerait deux ans avec un salaire de 7,5 millions d’euros plus des bonus pouvant arriver à 10 millions d’euros. Autre solution, un contrat d’un an avec un salaire de huit millions d’euros. De son côté, Fabrizio Romano confirme qu‘Angel Di Maria va quitter le PSG libre et qu’il y a bien des discussions entre ses agents et la direction de la Vieille Dame. Mais il n’y a pas encore d’accord.

[MAJ 10h35] De son côté, Goal France explique que l’Argentin va bien jouer son dernier match avec le PSG samedi soir au Parc des Princes. Il aurait trouvé un accord avec la Juventus pour un contrat d’un an avec une année en option.

Paris Saint-Germain are prepared to discuss again with Xavi Simons agents on contract situation after new deal offered months ago. 🇫🇷 #PSG

Angél Di Maria is still expected to leave the club on a free – Juventus are still in direct talks with his agents, not fully agreed yet. pic.twitter.com/yhBvYDfY1r

