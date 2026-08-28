Accord de principe entre le PSG et Aston Villa pour Ibrahim Mbaye

Le PSG poursuit son mercato en termes de vente. Le club de la capitale aurait trouvé un accord de principe avec Aston Villa pour le transfert d’Ibrahim Mbaye.

Cet été, le PSG s’est montré actif dans les deux sens au sein du mercato. Il s’est offert cinq recrues (Longoni, Akliouche, Digne, Torres et Godts) et a aussi vendu cinq joueurs. Il a récupéré 80 millions d’euros pour Gonçalo Ramos, qui a rejoint l’AC Milan, 40 millions d’euros pour Kang-in Lee, qui a signé à l’Atlético de Madrid, 50 millions d’euros pour Randal Kolo Muani ainsi que 140 millions d’euros bonus compris pour Bradley Barcola à Liverpool même si ce dernier n’a pas encore été officialisé.

Il devrait rapporté 55 millions d’euros

À cette liste, il faudra bientôt ajouter Ibrahim Mbaye. Le titi du PSG avait des envies d’ailleurs cet été, lui qui aspirait à plus de temps de jeu. L’international sénégalais était annoncé dans le viseur de nombreux clubs lors de ce mercato estival. Et c’est finalement Aston Villa qui aurait raflé la mise. Selon les informations de The Athletic, le PSG et les Villans auraient trouvé un accord de principe pour le transfert de l’attaquant pour 55 millions d’euros. Les derniers détails sont en cours de finalisation selon David Ornstein. Ce dernier explique que les bonnes relations entre Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, et Nassef Sawiris, le propriétaire d’Aston Villa, ont été la clé pour conclure ce deal.