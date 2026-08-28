Mbaye
Image : psg.fr

Accord de principe entre le PSG et Aston Villa pour Ibrahim Mbaye

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas28 août 2026

Le PSG poursuit son mercato en termes de vente. Le club de la capitale aurait trouvé un accord de principe avec Aston Villa pour le transfert d’Ibrahim Mbaye.

Cet été, le PSG s’est montré actif dans les deux sens au sein du mercato. Il s’est offert cinq recrues (Longoni, Akliouche, Digne, Torres et Godts) et a aussi vendu cinq joueurs. Il a récupéré 80 millions d’euros pour Gonçalo Ramos, qui a rejoint l’AC Milan, 40 millions d’euros pour Kang-in Lee, qui a signé à l’Atlético de Madrid, 50 millions d’euros pour Randal Kolo Muani ainsi que 140 millions d’euros bonus compris pour Bradley Barcola à Liverpool même si ce dernier n’a pas encore été officialisé.

Mercato PSG : de nombreux clubs à l’assaut d’Ibrahim Mbaye
canalsupporters.com

Il devrait rapporté 55 millions d’euros

À cette liste, il faudra bientôt ajouter Ibrahim Mbaye. Le titi du PSG avait des envies d’ailleurs cet été, lui qui aspirait à plus de temps de jeu. L’international sénégalais était annoncé dans le viseur de nombreux clubs lors de ce mercato estival. Et c’est finalement Aston Villa qui aurait raflé la mise. Selon les informations de The Athletic, le PSG et les Villans auraient trouvé un accord de principe pour le transfert de l’attaquant pour 55 millions d’euros. Les derniers détails sont en cours de finalisation selon David Ornstein. Ce dernier explique que les bonnes relations entre Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, et Nassef Sawiris, le propriétaire d’Aston Villa, ont été la clé pour conclure ce deal. 

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas28 août 2026

Articles similaires

Parc des Princes CS

Rennes envisage de saisir le CNOSF après le choix de jouer le match retour contre le PSG au Parc

28 août 2026
Barcola

Bradley Barcola devrait se rendre à Liverpool demain

28 août 2026
Luis Enrique Rafel Pol

Un bilan positif et des buts express, les chiffres avant Lille – PSG

28 août 2026
Parc des Princes

Ligue 1 : la LFP donne raison au PSG face à Rennes

28 août 2026
Bouton retour en haut de la page