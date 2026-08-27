Accord de principe entre le PSG et Liverpool pour Bradley Barcola

C’est l’un des feuilletons mercato. Bradley Barcola et son transfert à Liverpool. Ce dernier semblerait se rapprocher, un accord de principe aurait été trouvé entre le PSG et les Reds.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Bradley Barcola a fait savoir à sa direction qu’il ne comptait pas prolonger son contrat. Depuis plusieurs semaines, son nom est associé à Liverpool. L’international français aurait donné son accord pour rejoindre les Reds et il attend que les deux clubs s’entendent sur une indemnité de transfert. Avec les prix pratiqués sur le marché cet été, le PSG avait valorisé son numéro 29 à 170 millions d’euros. Une somme que ne comptait pas mettre Liverpool. Les deux clubs discutaient depuis plusieurs semaines pour trouver un terrain d’entente et ce dernier semble avoir été trouvé.

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Un transfert à 135 millions d’euros bonus compris

Selon les informations de The Athletic, le PSG et Liverpool auraient trouvé un accord de principe pour le transfert de Bradley Barcola en Angleterre. Ce transfert s’élèverait à 135 millions d’euros, bonus compris. David Ornstein explique que le transfert aura une part fixe de 115 millions d’euros avec 25 millions d’euros de bonus. Le journaliste indique qu’il reste encore des détails à finaliser entre les deux clubs mais que les choses avancent rapidement après une percée nocturne sur le montant du transfert de l’ancien Lyonnais. Ben Jacobs confirme qu’un accord de principe a été trouvé hier soir entre le PSG et Liverpool pour le transfert de Bradley Barcola. Il explique également que des derniers détails doivent être finalisés entre les deux clubs. Le journaliste évoque aussi une partie fixe de 115 millions d’euros avec 25 millions d’euros de bonus. Florian Plettenberg explique que le PSG et Liverpool sont aux dernières étapes des négociations pour Bradley Barcola. Il ne reste que des détails à clarifier. Une question d’heures, maximum quelques jours. L’attaquant est prêt pour sa visite médicale, lui qui a trouvé un accord sur son futur contrat avec les Reds, indique Florian Plettenberg. L’Equipe confirme également que le PSG et Liverpool ont trouvé un accord pour le transfert de Bradley Barcola à hauteur de 140 millions d’euros. Il ne reste à régler que les détails des bonus à inclure dans cette transaction, ce qui devrait être réglé ce jeudi, assure le quotidien sportif. Bradley Barcola attend désormais le feu vert de la direction parisienne pour s’envoler en Angleterre et signer son contrat de cinq ans avec Liverpool, conclut L’Equipe. De son côté, Fabrizio Romano indiquait plus tôt dans la matinée que les négociations étaient entre les mains des dirigeants des deux clubs et qu’un accord était proche d’être trouvé entre les deux parties.

🚨💣 BREAKING | Liverpool and Paris Saint-Germain are in the final stages of negotiations for Bradley Barcola.



Only details are left to be clarified. A matter of hours, maximum a few days.



Barcola is ready for his medical, as he has had a full agreement with #LFC in place for… pic.twitter.com/AgRsOAznQD — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 27, 2026

🚨 More on Bradley Barcola and Liverpool.



Outline agreement was reached last night for around £100m+£20m. Still parts to finalise.



Once fully agreed, the fixed fee is likely to end up marginally above £100m.



As reported on Wednesday, a breakthrough was expected and it came… pic.twitter.com/H7W91bWCjh — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 27, 2026