Accord de principe entre le PSG et Villarreal pour Tenas ?

Quatrième gardien dans la hiérarchie, Arnau Tenas devrait quitter le PSG avant la fin du mercato. Le portier espagnol pourrait rejoindre Villarreal.

Cet été, le PSG a recruté deux gardiens. Renato Marin, arrivé libre en provenance de l’AS Roma, et Lucas Chevalier, recruté contre 55 millions d’euros bonus compris, en provenance de Lille. Avec ces arrivées, Arnau Tenas est tombé à la quatrième place de la hiérarchie des gardiens chez les Rouge & Bleu. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026, Arnau Tenas va certainement quitter le PSG avant la fin du mercato, lui qui n’aura pas de temps de jeu lors de cet exercice 2025-2026. Et depuis plusieurs jours, son nom est associé à Villarreal.

A voir aussi : Mercato – Le PSG fixe son prix pour Arnau Tenas

Un dossier qui pourrait se conclure la semaine prochaine

Le club espagnol aimerait recruter le numéro 80 du PSG pour venir renforcer son poste de gardien de but. Et selon les informations de la Cadena Ser, un accord de principe aurait été trouvé entre le PSG et le club espagnol pour le transfert de l’ancien du FC Barcelone. Le montant du probable transfert n’a pas été dévoilé, même si le PSG souhaiterait récupérer au moins six millions d’euros pour son gardien espagnol. La Cadena Ser conclut en expliquant que ce dossier pourrait être finalisé la semaine prochaine.