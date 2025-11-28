Accord de principe entre le PSG et Willian Pacho pour sa prolongation

Arrivée au PSG durant l’été 2024, Willian Pacho s’est très rapidement placé comme un cadre. L’international équatorien va prolonger son contrat avec le PSG.

Le transfert de Willian Pacho au PSG durant le mercato estival 2024 a été une surprise. Il n’y a eu aucune rumeur avant que ce dossier soit finalisé et officialisé. Peu connu du grand public, l’international équatorien s’est très vite intégré à son nouvel environnement pour devenir un titulaire indiscutable en défense centrale au côté de Marquinhos. Il a été l’un des artisans de la saison historique du PSG et poursuit sur sa lancée en ce début d’exercice 2025-2026. Afin de conserver encore très longtemps son numéro 51, le PSG a voulu le prolonger, lui qui est lié avec les Rouge & Bleu.

Les discussions initiales portaient sur une prolongation de deux ans

Il y a un peu plus de 15 jours, RMC Sport indiquait que tout était bouclé pour la prolongation de contrat de Willian Pacho avec le PSG et que l’annonce serait faite ultérieurement, le club de la capitale aimant désormais regrouper ses annonces. Ce vendredi soir, L’Equipe confirme que l’ancien de l’Eintracht Francfort va prolonger d’une saison, soit jusqu’en juin 2030. Les deux parties ont trouvé un accord de principe pour prolonger leur contrat, assure le quotidien sportif. « Alors que les discussions initiales portaient sur une signature de deux saisons supplémentaires pour étirer le bail actuel jusqu’en 2031, le défenseur de 24 ans devrait signer dans les prochaines semaines un nouveau contrat jusqu’en 2030. » Depuis plusieurs mois, les deux parties avaient acté de discuter de cette prolongation assortie d’une revalorisation salariale, conclut L’Equipe.