Accord proche d’être trouvé entre le PSG et Luis Enrique pour sa prolongation ?

Entraîneur du PSG depuis 2023, Luis Enrique est en discussions avec ses dirigeants pour prolonger. Sa prolongation, jusqu’en juin 2030, serait en bonne voie.

Après une saison décevante sous les ordres de Christophe Galtier, le PSG a décidé de confier les rênes de son équipe première à Luis Enrique durant l’été 2023. Un choix payant pour les dirigeants parisiens puisque le coach espagnol a révolutionné le club de la capitale et lui a permis de remporter sa première Ligue des champions. Déjà prolongé de deux ans il y a un peu plus d’un an, l’ancien sélectionneur de la Roja a une nouvelle proposition de prolongation de contrat sur la table. Si les négociations durent depuis plusieurs mois entre les deux parties, un accord pourrait rapidement intervenir.

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Le PSG aimerait régler ce dossier avant la fin de la saison

Selon les informations de RMC Sport, le PSG et Luis Enrique sont proches d’un accord définitif pour un contrat qui lierait l’entraîneur espagnol au PSG jusqu’en 2030. Le club parisien souhaite que tout soit bouclé avant la fin de la saison. « Ce n’est pas vraiment la partie financière qui pose question. Luis Enrique se sent épanoui à Paris et c’est ce qui importe pour le PSG, qui cherche à ce que son coach, qui a mené le club à sa première Ligue des champions de son histoire, soit comblé. L’équilibre personnel est un sujet important pour un entraîneur qui est autant investi dans le projet du club. C’est pour cela que le PSG l’aide notamment dans sa recherche de logement », avance le média sportif. Au-delà de la question du logement, il est aussi question d’une belle revalorisation salariale pour le technicien de 55 ans, qui le propulserait dans le top 3 des entraîneurs les mieux payés en Europe. Même si Luis Enrique n’en fait pas une obsession: il ne cherche d’ailleurs pas à se renseigner sur les rémunérations des uns et des autres au sein du club, conclut RMC Sport.







