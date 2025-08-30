Accord proche entre le PSG et City pour Donnaruma ?

En fin de contrat dans un an avec le PSG, Gianluigi Donnarumma est invité à se trouver un club. Le PSG et Manchester City seraient proches de trouver un accord pour l’international italien.

Gianluigi Donnarumma a négocié pendant de très longs mois avec ses dirigeants pour une prolongation de contrat avec le PSG. Mais le gardien italien, à qui il reste encore un an de contrat avec les champions d’Europe, n’a pas trouvé d’accord avec ses dirigeants pour poursuivre son aventure à Paris. Le club de la capitale a alors fait signer Lucas Chevalier, indiquant à l’ancien Milanais la sortie. Depuis plusieurs semaines, le nom de Gianluigi Donnarumma est associé à Manchester City. Il aurait même un accord avec les Citizens. Mais pour avancer dans ce dossier, le club anglais doit d’abord se séparer d’Ederson.

Manchester City confiant dans ce dossier

Ce dernier est dans le viseur de Galatasaray mais rien n’est encore ficelé. Malgré cela, selon les informations de Caughtoffside, le PSG et Manchester City se sont mis d’accord sur la valeur de Gianluigi Donnarumma. Si le PSG demandait 50 millions d’euros, les deux clubs s’accordent sur le prix de 30 millions d’euros pour l’international italien. Selon le média footbalistique, un accord semble proche d’être trouvé entre les deux clubs pour un transfert compris entre 30 et 35 millions d’euros. Caughtoffside indique que City, qui a déjà trouvé un accord avec Donnarumma, serait confiant quant à sa signature. Des discussions seraient en cours avec Galatasaray en ce qui concerne Ederson. Caughtoffside conclut en indiquant que Chelsea garderait aussi un oeil sur Gianluigi Donnarumma mais qu’il y a très peu de chance que ce dernier rejoigne les Blues. De son côté, Fabrizio Romano, dans son émission sur DAZN, confirme que le PSG et City sont proches de trouver un accord autour de 30-35 millions d’euros pour le transfert de Donnarumma et que le portier italien a déjà un accord avec City. Le journaliste estime à 60% le pourcentage de chance de voir l’Italien rallier l’équipe entraînée par Pep Guardiola. Tout dépend de l’avenir d’Ederson. Si l’international brésilien restait finalement, il faudrait possiblement attendre l’été 2026 pour voir Donnarumma porter le maillot de City. Fabrizio Romano conclut en indiquant que l’objectif de toutes les parties est de clôturer le deal cet été, pour une arrivée de Donnarumma avant la clôture du mercato.