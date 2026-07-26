Accord total annoncé pour Yan Diomandé au Real Madrid

Cette fois, c’est la bonne. Le Real Madrid va chiper Yan Diomandé au nez et à la barbe du PSG.

Piste prioritaire du duo Luis Campos – Luis Enrique cette été, Yan Diomandé avait donné son accord pour rejoindre les doubles champions d’Europe en titre. Un accord bouclé depuis de longues semaines et qui n’aura pas servi à faire pression sur le RB Leipzig. Car oui, alors que le PSG négociait le prix de l’ailier de 19 ans à la baisse, le Real Madrid a fait son apparition en posant la somme réclamée par les Allemands dans ce dossier.

Le PSG perd la luute pour Yan Diomandé

La Casa Blanca a donc bouclé l’affaire en quelques heures. On attendait maintenant la confirmation de l’accord avec le joueur, ainsi qu’entre les deux clubs. Et c’est chose faite à en croire les journalistes de Talk Sport, Ben Jacobs et Alex Crook. Le Real Madrid et le RB Leipzig sont donc apparemment tombés d’accord pour ce transfert qui est à présent imminent.

🚨 BREAKING: Real Madrid reach an agreement in principle with Leipzig for Yan Diomande.



Player already has terms in place on a five-year contract.🇨🇮



🤝 @alex_crook pic.twitter.com/Y6IuIGfhTG — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 26, 2026

Niveau montant, on se situe entre 120 et 130 millions d’euros selon les divers bonus. Yan Diomandé a, lui, donné son aval pour un contrat de cinq ans. Le PSG a donc définitivement perdu la bataille.