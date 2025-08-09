Accord total entre le PSG et Bournemouth pour le transfert de Zabarnyi
Après deux mois de négociations, le dossier Illya Zabarnyi connaît enfin son épilogue ce samedi. Le PSG et Bournemouth ont trouvé un accord total pour la vente de l’Ukrainien à Paris.
Le PSG tient une nouvelle recrue. Après Renato Marin et Lucas Chevalier, le PSG a réussi à conclure le dossier Illya Zabarnyi. Inflexible sur le prix au début des discussions, qui remontait à la mi-juin, Bournemouth a finalement trouvé un terrain d’entente pour la vente de son défenseur central de 22 ans.
Zabarnyi est prêt physiquement
En effet, comme le rapporte RMC Sport, un accord total a été trouvé entre le PSG et la formation de Premier League pour un montant de 66M€, bonus compris (63M€+3M€). « Après des semaines de calme sans recrue, le champion d’Europe a bouclé deux nouveaux joueurs en quelques heures. » Malgré la concurrence de Tottenham qui était prêt à payer les 70M€ demandés, les Cherries ont fini par céder face au professionnalisme de l’Ukrainien. En effet, « le défenseur de 22 ans est resté très impliqué tout l’été et n’a jamais eu l’intention de faire grève comme a pu le faire Alexander Isak à Newcastle pour forcer son départ. Ce comportement a beaucoup plu en interne, ce qui a poussé Bournemouth à respecter son choix de partir à Paris », explique RMC.
Le joueur est prêt physiquement après avoir pris part à toute la préparation physique de son équipe. De son côté, Bournemouth va récupérer un beau chèque après avoir déjà vendu Dean Huijsen au Real Madrid (plus de 60M€) et Milos Kerkez à Liverpool (environ 46M€), soit un total de près de 170M€ pour ces trois ventes. L’argent du transfert d’Illya Zabarnyi sera réinvesti dans le recrutement du Lillois Bafodé Diakité.
Son prix : 63M€ + 3M€ de bonus
Le joueur sera parisien AVANT MERCREDI ✍️
