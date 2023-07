Accord total entre le PSG et Luis Enrique

Le dossier de l’entraîneur va bientôt connaître sa conclusion et Luis Enrique sera bien le nouvel entraîneur du PSG dans les jours à venir.

Après une saison 2022-2023 très compliquée, le PSG va agir. Très actif sur le marché des transferts, le club parisien va donner les rênes de son équipe à Luis Enrique. En difficulté, Christophe Galtier a été signifié il y a quelques semaines qu’il ne poursuivra pas l’aventure avec les Rouge & Bleu. Et si plusieurs noms ont été annoncés pour occuper ce poste d’entraîneur, c’est finalement Luis Enrique qui dirigera cette équipe parisienne lors de la saison 2023-2024.

Luis Enrique ajuste son staff

En effet, comme le rapporte RMC Sport, il n’y a pas encore d’annonce officielle mais ça ne devrait plus tarder. Et pour cause, un accord total a été trouvé entre Luis Enrique et le PSG. Libre depuis sa fin d’aventure avec l’Espagne après la Coupe du monde 2022, le technicien espagnol de 53 ans « peaufine actuellement la composition de son staff, avec quelques détails à régler. Le tout en accord avec Luis Campos », assure RMC. Le conseiller sportif tient informé le futur coach du PSG de tous les dossiers mercato. Luis Enrique donne ainsi son avis sur les pistes et travaille en étroite collaboration avec le dirigeant portugais. Selon les dernières informations, le technicien espagnol devrait parapher un contrat de deux ans avec le PSG. Mais avant de nommer officiellement l’ex-sélectionneur de la Roja, le club parisien « doit encore officialiser le départ de Christophe Galtier. » Il y a quelques jours, les deux parties étaient proches de trouver un accord pour mettre fin à leur collaboration.