Accord total entre le PSG et Majorque pour Kang-In Lee

La Corée arrive dans la capitale. Courtisé dès le début de mercato par les dirigeants parisiens, l’international coréen Kang-In Lee devrait signer à Paris dans les prochaines heures. Majorque et le PSG ont statué sur un transfert de 17M€.

Kang-In Lee devrait bien jouer à Paris la saison prochaine selon Marca. Le RCD Majorque et le Paris Saint-Germain seraient parvenus à un accord total sur le transfert du jeune sud-coréen. Le média révèle que le club espagnol recevra en tout 22 millions d’euros, dont 20% qui iraient directement au joueur, pourcentage qu’il avait négocié en abandonnant une prime de transfert à son arrivée libre de Valence en 2021. Malgré des négociations plus longues que prévues, l’accord est désormais bouclé : 17 millions d’euros pour Majorque, en plus de bonus qui varient en fonction des performances sportives du joueur et des titres remportés par le PSG.

🚨 BREAKING : Accord TOTAL entre le PSG et Majorque pour Lee Kang-In.

Son contrat devrait être signé dans les prochaines heures.

Le prix du transfert ? 17M€ + bonus 🔥🇰🇷



Match amical prévu contre Majorque

L’autre raison qui aura aussi fait durer les négociations, est la possibilité que le PSG puisse inaugurer le stade rénové de Majorque une fois les travaux terminés – prévus pour janvier 2024 – lors d’un match caritatif qui se tiendrait à Son Moix, stade du club espagnol. Ce match servirait à célébrer les visites de Marco Asensio dans son ancienne équipe, et évidemment celle de Kang-In Lee selon Marca.

Le quotidien madrilène précise que Kang In Lee a déjà passé sa visite médicale de pré-signature et prévoit de se rendre à Paris dans la semaine. Il restera au Coréen à signer le contrat proposé par le PSG, qui devrait être basé sur du long terme, lorsqu’il quittera Séoul pour rejoindre la capitale. L’information de Marca est confirmée dans les colonnes du Parisien.

