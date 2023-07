Accord trouvé pour le licenciement de Christophe Galtier

Après de longues négociations, ponctuées d’une mise en garde à vue du coach parisien vendredi dernier, le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier seraient tombés d’accord sur les modalités de licenciement. Le club de la capitale devrait officialiser le départ de son entraineur dans la journée, après seulement un an de collaboration.

50 matchs, un onzième titre de champion de France historique et pis s’en va, Christophe Galtier ne devrait plus être l’entraineur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Après une saison passée sur le banc de la capitale, le coach français devrait laisser la place à Luis Enrique. Un exercice 2022/2023 ponctué, certes, d’un titre de champion, mais aussi de mauvaise performance, d’un jeu peu attractif et de revers sportifs qui auront marqué les supporters parisiens. Ce matin, on apprenait que les négociations entre les deux parties s’étaient accélérées, ce après un mois de discussion quant aux modalités de licenciement. RMC Sport révélait que l’entourage de l’ancien coach niçois indiquait que l’issue du dossier était proche. Si les tractations ont duré, et avaient été retardées par la mise en garde à vue, vendredi dernier, dans le cadre de l’enquête pour discrimination et harcèlement moral « fondés sur l’appartenance à une prétendue race ou religion« , celles-ci seraient (enfin) arrivées à leur terme.

A voir aussi : Encore rien de calé pour la présentation de Luis Enrique

Accord total entre les deux parties

D’après L’Equipe, « les deux parties ont trouvé un terrain d’entente financier« . Point d’orgue dans les discussions sur les modalités de licenciement, l’indemnité de limogeage du coach et de son adjoint Thierry Oleksiak a bien été convenu, mettant un terme à la longue attente. Selon les dernières informations sur le sujet, Galtier devrait toucher une somme de 6 millions d’euros d’indemnité, la somme pour son staff n’est toujours pas connu. Toujours d’après le quotidien sportif français, l’officialisation du départ du Marseillais ne devrait pas tarder, et pourrait même avoir lieu aujourd’hui, au plus tard ce mardi soir. Cela impliquerait que d’autres officialisations pourraient suivre, à savoir celle de Luis Enrique, puis des nouvelles recrues ayant déjà signé leur contrat (comme Marco Asensio, Manuel Ugarte, Milan Skriniar ou Lucas Hrnandez)