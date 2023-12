Accord verbal entre le PSG et les Corinthians pour Moscardo

Après Lucas Beraldo, le PSG est proche de boucler l’arrivée d’un autre Brésilien en provenance des Corinthians, Gabriel Moscardo (18 ans).

Après une première partie de saison réussie au niveau des objectifs (leader de Ligue 1 et une qualification en huitièmes de finale de Ligue des champions), le PSG souhaite profiter du mercato hivernal pour renforcer son effectif à certains postes et notamment combler les absences longue durée de Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Fabian Ruiz. Pour répondre à cette problématique, le conseiller sportif des Rouge & Bleu, Luis Campos, a ciblé deux jeunes Brésiliens : Lucas Beraldo (São Paulo) et Gabriel Moscardo (Corinthians). Si le premier cité est très proche d’une signature au PSG, pour le milieu défensif des Corinthians, quelques détails restaient encore à régler.

Un deal à 22M€

Et selon les dernières informations Fabrizio Romano, ce dossier est très proche de son épilogue. En effet, le spécialiste du mercato rapporte qu’un accord verbal existe entre le PSG et les Corinthians pour la vente de Gabriel Moscardo (18 ans), sous contrat jusqu’en 2026 avec le club brésilien. La transaction s’élèverait à 20M€ fixe plus 2M€ de bonus, soit un total de 22M€. « Moscardo se rendra à Paris dès que les clubs auront signé l’accord formel », rajoute le journaliste italien. D’après Le Parisien, Gabriel Moscardo devrait bien rejoindre les Rouge & Bleu dès cet hiver. Lors des premières rumeurs, il était question d’une signature de son contrat cet hiver puis un prêt de six mois aux Corinthians avant d’intégrer l’effectif parisien l’été prochain. Mais Luis Enrique, qui souhaite renforcer son effectif, aurait fait le forcing pour obtenir le joueur dès cet hiver. À moins d’un retournement de situation, le PSG devrait donc accueillir Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo dans les jours à venir.