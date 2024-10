Ancien joueur du PSG, Kylian Mbappé fait parler ces dernières heures en raison de sa non-sélection avec l’équipe de France alors qu’il a joué hier avec le Real Madrid. Walid Acherchour estime que l’attaquant privilégie le Real Madrid plutôt que le Real Madrid.

Touché à la cuisse droite, Kylian Mbappé était annoncé forfait pour les trois prochaines semaines. Il devait donc manquer les derniers matches du Real Madrid avant la trêve internationale, mais également le rassemblement de l’équipe de France. Mais à la surprise générale, il est revenu quelques jours après sa blessure et entrait même lors de la rencontre contre Lille. Le lendemain, Didier Deschamps ne le convoquait pas pour la trêve internationale, expliquant que l’ancien du PSG devait avoir du repos et des périodes de soins. Mais hier, il était titulaire contre Villarreal et a joué 70 minutes. Une participation qui a beaucoup fait parler. Pour Walid Acherchour, c’est un manque de respect pour l’équipe de France, se demandant s’il aurait fait ça quand il était au PSG.

Un choix qui rappelle un précédent avec le PSG

« Si tu es supporter du PSG ou observateur du PSG, pourquoi il ne le faisait pas avant ? Il y avait des rassemblements où c’était dur ou il avait des petites blessures. Il aurait pu lors de certaines le faire. Vu que c’est le Real Madrid, Didier Deschamps il ne va rien dire. » Un discours dans l’After sur RMC qui rappelle un moment lors de son passage au PSG. Le 6 novembre 2019, l’attaquant se blesse contre Bruges en Ligue des champions. Quelques jours plus tard, le club de la capitale communique sur sa blessure et indique que son numéro 7 souffre des adducteurs de la cuisse droite et est forfait pour le match suivant, Brest. Malgré ce constat, Didier Deschamps, qui l’avait convoqué avant l’annonce du PSG, n’avait pas dispensé de rassemblement Kylian Mbappé, le faisant même jouer 90 minutes contre la Moldavie huit jours après sa blessure.