Achraf Hakimi a prolongé son contrat au PSG

Désireux de s’inscrire dans la durée au PSG, le latéral droit, Achraf Hakimi (26 ans), a prolongé son contrat avec les Rouge & Bleu. Il ne manque plus que l’officialisation.

Dans son nouveau projet mis en place il y a plus d’un an, le PSG a décidé de conserver sur le long terme ses cadres de l’effectif. Et cette saison, un joueur a pris une place plus importante dans le vestiaire parisien. Faisant partie des vice-capitaines de l’équipe, Achraf Hakimi est devenu un élément incontournable sous les ordres de Luis Enrique. Encore sous contrat jusqu’en 2026, l’international marocain veut poursuivre sa carrière, malgré des rumeurs insistantes du côté de l’Espagne sur un possible retour au Real Madrid.

Hakimi a prolongé jusqu’en 2029

Mais le latéral droit de 26 ans va bien poursuivre sa carrière au PSG. En effet, comme le rapporte L’Equipe, Achraf Hakimi a déjà signé sa prolongation. « Le latéral a prolongé son contrat il y a quelques jours avec le champion de France en titre de trois saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2029 », précise le quotidien sportif. Il ne manque plus que l’officialisation. En conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a affirmé l’importance prise par le Marocain chez les Rouge & Bleu : « Mon idée correspond complètement à ses caractéristiques. Il est vrai qu’il gagne en envergure dans le vestiaire. (…) Il y a toujours un risque (de trop jouer). On essaie de donner du repos. Mais Hakimi a une capacité physique spectaculaire. » Pour rappel, Luis Enrique, Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes et Vitinha devraient également prolonger leur contrat dans la capitale française.