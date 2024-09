Pour le compte de la deuxième journée de Ligue des Champions, le PSG fait face à Arsenal ce mardi 1er octobre (21h sur Canal +). A la veille de la rencontre, Achraf Hakimi a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse.

A propos de sa forme du moment (PSG TV)

« J’ai beaucoup de confiance en ce moment et j’essaye de tout donner à chaque match pour l’équipe et le club. Le coach me donne de la confiance et de la liberté sur le terrain, j’essaye de le mettre sur le terrain et ça se passe bien en ce moment ».

La cohésion au PSG sous Luis Enrique (PSG TV)

« Arsenal c’est une grande équipe et je pense que ce sera un match très difficile. Il faudra défendre et attaquer tous ensemble. L’entraîneur a essayé depuis un an de créer cette cohésion entre les joueurs. Et cela se voit pendant les matchs ».

Ses progrès personnels sous les ordres de Luis Enrique

« Il est vrai que depuis l’arrivée du coach, j’ai senti la confiance qui m’a été donnée. Il m’a permis de m’exprimer et m’a donné de la liberté sur le terrain. Je suis devenu un meilleur joueur ».

Le PSG meilleur que la saison passée ?

« Je pense que le PSG de cette année est la continuation de celui de l’année dernière. Il a une union entre les joueurs, un grand collectif présent à chaque match. C’est le point fort de cette équipe et je pense qu’on le verra encore ».

L’importance de ce match contre Arsenal

« Arsenal c’est une équipe très difficile à jouer, ce sera un match très difficile. C’est un match très important pour nous. Ce sont trois points très importants surtout avec cette nouvelle formule de la Ligue des Champions. Ce sont trois points importants à récolter ».

L’absence d’Ousmane Dembélé

« Je ne sais pas quel sera le plan du coach pour jouer ce mardi. Mais que Ousmane joue ou pas, d’autres joueurs pourront prendre le relais. Nous savons que le plus important dans ce PSG c’est le collectif. Nous sommes un collectif uni et nous savons qu’Ousmane Dembélé donne son meilleur pour l’équipe ».

Le PSG d’aujourd’hui sur la scène européenne

« Le PSG est une équipe respectée en Europe, c’est une équipe avec de grands joueurs et je suis certain qu’aucune équipe n’a envie de jouer contre le PSG. C’est une équipe difficile à jouer ».

Les coups de pied arrêtés, point fort d’Arsenal

« C’est un match entre deux équipes très fortes. Ce sera un beau match à voir. Nous savons que c’est une équipe difficile à jouer sur les coups de pied arrêtés. Nous sommes concentrés sur cet aspect car nous savons que c’est un de leurs points forts ».

L’intensité à venir lors du match face à Arsenal

« On sait que tous les matchs sont très intenses et que tous les matchs sont importants. Nous savons qu’Arsenal joue un petit peu comme Gérone et aime avoir le ballon pour aller de l’avant. Je pense que ce sera un beau match où les deux équipes voudront montrer leur personnalité ».

Les responsabilité qu’il endosse désormais

« Cette année je suis l’un des capitaines de l’équipe et je suis l’un des joueurs les plus expérimentés de l’équipe et je sais que j’ai un rôle important à jouer sur le terrain et en-dehors. C’est une grande responsabilité que j’accepte volontiers ».

Le travail invisible

« Il y a beaucoup de matchs tout au long de la saison mais il faut donner son maximum à chaque match. Il y a un travail à faire à l’extérieur du terrain et on m’aide pour éviter les blessures et être dans la meilleure forme possible pour être performant ».

L’effectif actuel du PSG

« On a un effectif extrêmement jeune mais expérimenté. Il y a de l’union entre les joueurs ».