La Coupe du Monde approche. Dans 10 jours, la compétition débutera avec une affiche Qatar-Equateur. Les sélectionneurs des pays concernés par la compétition dévoilent leurs listes ces derniers. Ce jeudi, un sixième joueur du PSG a été convoqué, Achraf Hakimi avec le Maroc.

La Coupe du Monde débute le 20 novembre. Pour l’instant cinq joueurs du PSG sont assurés de jouer la compétition. Keylor Navas avec le Costa Rica, Neymar et Marquinhos avec le Brésil, ainsi que Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé avec l’Equipe de France. Ce jeudi, un sixième joueur parisien a été sélectionné pour le Mondial. Walid Regragi, le sélectionneur du Maroc a dévoilé sa liste de 26 joueurs. Et sans surprise, Achraf Hakimi figure dans cette dernière. Titulaire indiscutable (20 matches joués sur 21 possibles, 17 titularisations, 1509 minutes, 2 buts, 3 passes décisives) avec le PSG, le latéral droit (24 ans) connaîtra sa deuxième Coupe du Monde après celle de 2018.

La liste du Maroc pour la Coupe du Monde

Gardiens : Bounou, El Kajoui, Tagnaouti

Défenseurs : Hakimi, Mazraoui, Aguerd, Saïss, Dari, Yamiq, Attiatallah, Benoun

Milieux : Amrabat, Sabiri, Amallah, Ounahi, El Khannouss, Jabrane

Attaquants : Ziyech, Boufal, Harit, Abde, Aboukhlal, Chair, En-Nesyri, Cheddira, Hamed Allah