Achraf Hakimi convoqué avec le Maroc pour la trêve internationale

Après le Classico entre Marseille et le PSG dimanche soir, la première trêve internationale de la saison prendra place. Une trêve qui va concerner Achraf Hakimi avec le Maroc.

Le PSG doit encore jouer une rencontre avant la première trêve internationale de la saison et quelle rencontre. Dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), le club de la capitale se déplace à Marseille pour le premier Classico en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Une rencontre pour laquelle Achraf Hakimi est incertain. Sorti un peu avant la mi-temps contre Brest dimanche soir, le latéral droit souffre d’une légère lésion à la cuisse droite. Il devait rester aux soins durant deux jours avant un nouveau point.

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Trois matches au programme

Malgré cette blessure, le numéro 2 du PSG a été convoqué par Mohamed Ouahbi, le sélectionneur du Maroc, pour les rencontres de qualification à la CAN 2027 contre le Gabon (25 septembre, 21 heures) et le Lesotho (29 septembre à 15 heures) ainsi que le match amical contre le Ghana (4 octobre). Dans cette liste de 29 joueurs, Mohamed Ouahbi a convoqué des nouveaux joueurs comme Abdellah Ouazane (17 ans, Ajax Amsterdam), Soufian El Faouzi (23 ans), jeune milieu de Schalke 04, ou bien encore Yassir Zabiri (Santander).

La liste du Maroc pour la trêve internationale

Gardiens : Yassine Bounou, Munir El Kajoui, Ahmed Reda Tagnaouti, Alaa Bellarouch.

Défenseurs : Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine, Marwane Saadane, Nayef Aguerd, Redouane Halhal, Issa Diop, Abdelhamid Ait Boudlal, Achraf Hakimi, Zakaria El Ouahdi, Ali Maamar.

Milieux : Samir El Mourabet, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Oussama Targalline, Bilal El Khannouss, Soufian El Faouzi, Azzedine Ounahi, Ismaël Saibari.