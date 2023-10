Sans grande surprise, Achraf Hakimi est convoqué pour le prochain rassemblement du Maroc pour les prochains matchs amicaux.

Alors que les clubs ont la tête plongée dans les grands rendez-vous européens, les listes pour la prochaine trêve internationale commencent à se dévoiler. Aujourd’hui, c’est le Maroc qui communique le noms des joueurs convoqués. Et c’est sans grande surprise que Walid Regragui invite l’indispensable Achraf Hakimi à porter le maillot marocain pour le prochain rassemblement. Pour la première rencontre, Les Lions de l’Atlas se déplaceront, le 14 octobre, en Côte d’Ivoire pour un match amical. Ensuite, Achraf Hakimi et ses coéquipiers recevront le Libéria pour les qualifications de la CAN 2023 le 17 octobre.