Achraf Hakimi de retour pour le match du PSG contre Newcastle ?

De retour à Paris après la défaite du Maroc en finale de la CAN, Achraf Hakimi pourrait rejouer avec le PSG contre Newcastle mercredi soir (21 heures, Canal Plus Foot).

Dimanche dernier, le Maroc affrontait le Sénégal en finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Malheureusement pour les Marocains, ils se sont inclinés à domicile contre les Sénégalais (1-0). Le latéral droit, comme Ibrahim Mbaye, a retrouvé ses coéquipiers du PSG, mercredi soir. Si l’attaquant a joué contre Auxerre, le numéro 2 du PSG était lui absent du groupe, victime d’une petite gêne et qui avait été laissé au repos. Depuis son retour à Paris, Achraf Hakimi a profité d’une reprise plus en douceur avec une alternance de travail en salle et quelques exercices sur le terrain.

Il ne devrait pas être titulaire

Luis Enrique a également tenu à échanger avec son vice-capitaine pour mieux cerner son état d’esprit et sentir les émotions qui le traversent en ce moment, indique Le Parisien. L’entraîneur du PSG compose depuis plusieurs matches avec un banc très réduit et voit d’un bon œil le retour d’un leader comme Achraf Hakimi dans son équipe, assure le quotidien francilien. S’il ressent de bonnes sensations en début de semaine, Hakimi devrait donc intégrer le groupe pour la réception de Newcastle, mercredi, en Ligue des champions au Parc des Princes. Une première étape capitale alors que Paris compte sur lui pour atteindre ses objectifs et qu’il va jouer, cette semaine, le gain d’un accessit immédiat en huitième de finale. Il y a en revanche très peu de chances de le voir débuter le match. Luis Enrique a trouvé, avec Warren Zaïre-Emery, une doublure fiable côté droit qui lui permet de planifier avec précaution le retour de la star marocaine, conclut Le Parisien.