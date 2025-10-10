Achraf Hakimi décisif avec le Maroc contre Bahreïn 

Hier soir, le Maroc affrontait Bahreïn en match amical hier soir. Achraf Hakimi, le latéral droit du PSG, a été décisif sur le seul but de la rencontre.

Sans surprise, Achraf Hakimi a été convoqué par Walid Regragui pour le rassemblement du Maroc lors de cette trêve internationale d’octobre. Hier soir, les Lions de l’Atlas affrontaient Bahreïn en match amical. Le numéro 2 du PSG était titulaire et capitaine.

Une victoire dans les dernières secondes du match

Le Maroc a totalement dominé la rencontre, mais est tombé sur une équipe du Bahreïn accrocheuse et qui défendait bien. Les Marocains se sont procurés plusieurs situations intéressantes, mais sans réussir à trouver la faille. Achraf Hakimi a tenté sa chance en début de match, mais la frappe du latéral droit du PSG est passée au-dessus de la cage (11e). Ebrahim Lutfalla, le gardien du Bahreïn, réalisait des prouesses devant Brahim Diaz (12e) ou encore Ayoub El Kaabi (17e). Les Marocains vont se procurer de nombreuses situations tout au long du match, mais il faudra attendre les dernières secondes du match pour voir le Maroc être récompensé de sa domination. Sur un corner d’Achraf Hakimi, Jawad El Yamiq déclenche une tête qui termine au fond des filets (1-0, 94e). Les Marocains s’imposent donc sur le fil. Ils jouent un dernier match lors de cette trêve internationale contre le Congo, la dernière rencontre des Qualifications à la Coupe du monde 2026. Un match sans enjeu pour les coéquipiers du numéro 2 du PSG, qui sont assurés de terminer premiers de leur groupe et d’être qualifiés pour le Mondial.