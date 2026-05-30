Achraf Hakimi décrypte l’évolution de son poste de latéral droit au PSG

Achraf Hakimi est très certainement le meilleur latéral droit du monde. Un poste qu’il a totalement modifié avec Luis Enrique au PSG. L’international marocain a évoqué cette évolution.

Dans le système de Luis Enrique au PSG, Achraf Hakimi est placé dans le couloir droit de la défense. Mais l’international marocain ne doit pas coller la ligne et déborder sur le côté pour apporter du surnombre et du danger dans la moitié de terrain adverse. Avec le coach espagnol, il a une liberté totale et peut se retrouver au milieu de terrain tout comme sur le côté gauche. C’est l’évolution du poste de latéral depuis plusieurs années. Dans une interview accordée à Onze Mondial dans son dernier numéro, Achraf Hakimi a évoqué l’évolution du poste de latéral droit dans le football moderne.

« Dans le football moderne, on demande au latéral d’avoir des responsabilités différentes »

« Je ne pense pas au fait de révolutionner ou de changer un poste. Je pense surtout à jouer mon football et à donner du plaisir à ceux qui aiment le jeu. Après, c’est vrai que si l’on compare le poste de latéral d’il y a dix ans à celui d’aujourd’hui, ce n’est plus le même rôle. Dans le football moderne, on demande au latéral d’avoir des responsabilités différentes : parfois rentrer à l’intérieur, parfois occuper tout le couloir. Moi, je suis prêt à faire tout ça et je me sens très bien dans ce rôle. Mes caractéristiques me permettent de performer à ce poste. Je suis heureux quand les gens disent que j’ai pu contribuer à faire évoluer ce poste. Mais je n’oublie pas non plus des joueurs comme Dani Alves, qui a réalisé des saisons et des matchs incroyables à ce poste. Pour moi, c’est un exemple, il montrait comment un latéral devait jouer, et j’ai beaucoup appris de lui. J’espère que la nouvelle génération me regarde de la même manière et que je peux être un exemple pour eux. »