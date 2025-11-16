Achraf Hakimi déjà de retour en salle après sa grave blessure

Victime d’une entorse sévère à la cheville gauche lors de PSG / Bayern, Achraf Hakimi espère pouvoir participer à la CAN. Il a repris le chemin de la salle pour commencer sa rééducation.

Homme de base du onze de Luis Enrique au PSG, Achraf Hakimi enchaînait les matches et les bonnes prestations et ce malgré très peu de repos. Mais il a vu sa saison se stopper net lors de la rencontre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions contre le Bayern Munich au Parc des Princes. Sur un tacle très dangereux par derrière de Luis Diaz, le latéral droit a été victime d’une entorse sévère de la cheville gauche. Si le PSG n’a pas précisé sa durée d’indisponibilité, cette dernière pourrait être entre six et huit semaines. Achraf Hakimi veut tout faire pour jouer la Coupe d’Afrique des Nations, qui se déroule au Maroc.

Il a repris les exercices avec son attelle à la cheville gauche

Même s’il ne forcera pas, le numéro 2 du PSG a déjà repris le chemin de la salle. Sur son compte Instagram, Achraf Hakimi a en effet posté des photos de lui à la salle en train de faire différents exercices, du vélo, des exercices de musculation ou encore des soins, tout en portant son attelle à la cheville gauche. Une détermination à toute épreuve pour l’international marocain qui souhaite revenir au plus vite pour manquer le moins possible de cette saison 2025-2026 qui s’annonce palpitante avec la quête de la deuxième Ligue des champions avec le PSG, la CAN et la Coupe du monde 2026 avec le Maroc.