Achraf Hakimi devant la justice ce vendredi pour demander un non-lieu

À J-8 de la finale de la Ligue des champions face à Arsenal, le latéral droit du PSG Achraf Hakimi s’est présenté devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles.

Accusé de viol en février 2023, Achraf Hakimi vit une nouvelle journée judiciaire ce vendredi 22 mai 2026. En effet, depuis février dernier, le Marocain de 27 ans a été renvoyé en procès pour viol. Le joueur a toujours clamé son innocence. Ce vendredi, le numéro 2 des Rouge & Bleu a décidé de contester devant la justice son renvoi en procès pour viol, comme l’a annoncé RMC Sport.

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Accompagné de son avocate, Maître Fanny Colin, Achraf Hakimi s’est présenté devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles pour demander un non-lieu. « C’est assez rare qu’un accusé soit présent à une audience devant la chambre de l’instruction pour contester son renvoi, car il s’agit d’un moment très procédural (…) Le joueur est venu pour donner de la force à sa protestation et clamer personnellement son innocence. C’est son avocate qui a fait une demande spécifique à la cour d’appel pour qu’il soit là », explique RMC. L’avocate de la victime présumée était également présente. Ce recours devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, seule compétente pour les Hauts-de-Seine, doit rendre un arrêt à une date ultérieure pour confirmer ou infirmer la décision de la juge d’instruction, conclut le média sportif.

Pour rappel, en février 2023, après une soirée passée avec Achraf Hakimi, la victime s’était présentée au commissariat de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) en déclarant avoir été violée. Si la victime n’avait pas souhaité porter plainte, le parquet de Nanterre avait repris le dossier puis le joueur parisien avait été mis en examen le 3 mars 2023 avant d’être entendu par la justice le 8 décembre 2023. En août 2025, le parquet de Nanterre avait requis le renvoi du footballeur devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine et il appartenait à la juge d’instruction nommée pour diriger les investigations de décider si un procès devait se tenir. La magistrate avait rendu mi-février dans ses conclusions au sein d’une ordonnance de mise en accusation de 21 pages, renvoyant le joueur en procès pour viol, rappelle RMC.