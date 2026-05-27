Achraf Hakimi est convoqué avec le Maroc pour le Mondial

Le PSG doit encore jouer un dernier match cette saison, la finale de la Ligue des champions contre Arsenal. Après, un grand nombre de ses joueurs disputeront la Coupe du monde. Ce sera le cas d’Achraf Hakimi avec le Maroc.

Blessé depuis le 28 avril et la demi-finale aller de Ligue des champions complètement folle entre le PSG et le Bayern Munich sur la pelouse du Parc des Princes, Achraf Hakimi a fait son retour à l’entraînement collectif hier et postule pour une place dans le groupe, voire même une place de titulaire pour la finale de la Ligue des champions contre Arsenal samedi après-midi sur la pelouse de la Puskas Arena de Budapest. Ce n’est pas la seule bonne nouvelle que le latéral droit parisien a reçue ces dernières heures.

Des surprises dans la liste

En effet, sans surprise, le numéro 2 du PSG a été convoqué par Mohamed Ouahbi, le sélectionneur du Maroc, pour disputer la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique cet été. Cadre de la sélection et capitaine de cette dernière, Achraf Hakimi sera l’un des joueurs sur lequel va s’appuyer le sélectionneur marocain pour tenter de réaliser un beau parcours dans ce Mondial, les Marocains ayant atteint les demi-finales de la précédente édition. Ayyoub Bouaddi, pisté par le PSG et qui a décidé de représenter le Maroc, figure dans cette liste, tout comme Issa Diop, qui a également récemment choisi de jouer pour le Maroc. Il faut également noter les absences de Hamza Igamane, blessé, ou bien encore d’Eliesse Ben Seghir, qui joue peu à Leverkusen, d’Amine Adli, de Hakim Ziyech et de Youssef En-Nesyri.

La liste du Maroc