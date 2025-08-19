Achraf Hakimi a été l’un des meilleurs joueurs du PSG la saison dernière. Pour son agent, Alejandro Camano, il est le meilleur joueur du monde à son poste.

Lors de la saison historique 2024-2025 du PSG, Achraf Hakimi a été l’un des meilleurs joueurs du club de la capitale. Le latéral droit a inscrit onze buts et délivré seize passes décisives en 55 matches toutes compétitions confondues avec le Rouge & Bleu. L’international marocain a également réussi l’exploit de marquer au moins un but en quart de finale, en demi-finale et en finale de la Ligue des champions. Il fait partie des prétendants au Ballon d’Or, tout comme son coéquipier au PSG, Ousmane Dembélé. Alejandro Camano, son agent, s’est montré dithyrambique à son sujet.

« Il incarne l’évolution du jeu offensif moderne »

« Les six dernières saisons d’Hakimi ont toutes prouvé qu’il était un joueur décisif, remportant des titres collectifs au plus haut niveau avec le Real Madrid, Dortmund, l’Inter et maintenant le PSG. Il incarne l’évolution du jeu offensif moderne, où un joueur de couloir – défensif par position mais offensif par nature – a donné plus de puissance au jeu des équipes pour lesquelles il a joué, y compris sa sélection nationale, lance l’agent dans une interview accordée à winwin À mon avis, il est le meilleur joueur du monde à son poste, égalant, et pourquoi pas surpassant, les grands noms historiques. »